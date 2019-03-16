عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تجدد الإشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري (السترات الصفراء) وسط باريس باريس – سبأ:

تجددت الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري (السترات الصفراء) وسط العاصمة باريس اليوم السبت، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين .



وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون الفرنسية قوات الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وتصاعد الدخان بسبب احتراق بعض الإطارات.



وطالب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الشرطة بالتعامل بأقصى درجات الحزم مع مثيري الشغب.



وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل (تويتر) "إنهم دعوا إلى العنف وأتوا ليروا الفوضى تعم باريس، تسلل إليهم مدربون محترفون وملثمون".



وأضاف الوزير "تعليماتي إلى الشرطة في باريس هي التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه الهجمات غير المقبولة".



ويواصل متظاهرو (السترات الصفراء) احتجاجاتهم في جميع أنحاء فرنسا للأسبوع الـ18 على التوالي.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ