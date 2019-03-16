[16/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية خولان محافظة صنعاء اليوم فعالية بمرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
وفي الفعالية التي حضرها أمين محلي المديرية عبدربه قطرة .. أشاد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص بصمود وثبات القطاع التربوي بالمديرية خلال أربعة أعوام وحرصه على استمرار العملية التعليمية.
بدوره أشار مدير مكتب التربية بالمديرية عباد الجرف إلى دور المعلمين وصمودهم خلال أربعة أعوام رغم توقف الرواتب.
تخلل الفعالية فقرات لطلاب مدارس المديرية عكست بشاعة العدوان والمجازر الوحشية بحق اليمن أرضا وإنسانا.
سبأ