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اجتماع برئاسة وزير الأوقاف يناقش خطة مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات
[16/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي، خطة مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات للعام الجاري 2019م .

وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي ومدراء مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات، إلى أوضاع مكاتب الأوقاف بالمحافظات وسير مهامها في الجوانب الإرشادية وتنمية وتحصيل الموارد والحفاظ على أراضي الأوقاف .

وركز الاجتماع على حجز أراضي الوقف الإستثمارية بالمحافظات والاهتمام بالجوانب الاستثمارية وتنمية مواردها بما يحقق مقاصد الواقفين.

وأكد المجتمعون أهمية ترجمة خطة وزارة الأوقاف والإرشاد على الواقع من خلال خطط تنفيذية مزمنة بما يتواكب مع توجه الوزارة في تنمية موارد الأوقاف والحفاظ على ممتلكاته والمساهمة في تعزيز الخطاب الإرشادي والتوعوي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وفي الاجتماع أكد وزير الأوقاف والإرشاد أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في تعزيز الجانب الإرشادي والتوعوي بكل ما يهم المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني منذ أربع سنوات.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتنمية إيرادات الأوقاف وحصر أراضي وممتلكات الأوقاف للحد من محاولة العبث ونهب ممتلكات الأوقاف .. لافتا إلى أهمية تعزيز الخطاب الديني والإرشادي والاهتمام بالمساجد ونظافتها وكذا الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم .

فيما أشار نائب وزير الأوقاف إلى ضرورة تفعيل دور مكاتب الأوقاف في المحافظات من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحسين الأداء والنهوض بواقع بقطاع التوجيه والإرشاد.

وشدد على أهمية التنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات بما يضمن الحفاظ على ممتلكات الأوقاف والتعاون في ضبط المعتدين .

وأكد العلامة ناجي أن الأوقاف لها خصوصيتها في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتنمية مواردها .. لافتا إلى أهمية التحشيد للفعالية الكبرى التي ستقام بمرور أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان .

وخرج الإجتماع بعدد من الإجراءات ومنها رفع مدراء مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات بالخطط والبرامج والصعوبات التي تواجهها بما يسهم في تنفيذها على الواقع.

حضر الاجتماع وكيلا وزارة الأوقاف لقطاعي الوصايا والترب القاضي فضل الأكوع وتحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني ومدير عام المساجد محمد الفقية ومدير الإيرادات عبدالحكيم الشامي ومدير التخطيط عصام الحمزي.

سبأ
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