محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة سبأ تطمئن على صحة الزميل محسن الشريف صنعاء- سبأ:

اطمأن نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نائب رئيس التحرير محمد عبدالقدوس ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتجارية عبدالله جابر اليوم، على صحة الزميل الصحفي محسن الشريف مدير إدارة الرصد بالوكالة وأحد كوادرها المتميزة.



واطلع عبدالقدوس وجابر على صحة الزميل الشريف الذي تعرض لجلطة قلبية ألزمته الفراش .



وأكدا إهتمام قيادة الوكالة بمنتسبيها وكوادرها الذين أثروا الساحة الإعلامية بأعمالهم وأنشطتهم ويواصلون العطاء في مجال العمل الصحفي من خلال وكالة الأنباء اليمنية سبأ المعنية بتغطية أنشطة وفعاليات الدولة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني .

وأعربا عن تمنياتهما للزميل محسن الشريف موفور الصحة والعافية والعودة إلى ممارسة عمله ونشاطه في وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى جانب زملائه .



فيما عبر محسن الشريف عن الشكر والإمتنان لهذه اللفتة والزيارة من قبل قيادة وكالة الأنباء اليمنية سبأ والتي تؤكد اهتمامها بكوادرها خاصة من الرعيل الأول.



رافقهما خلال الزيارة مدير عام الشؤون الهندسية عبدالرحمن أبو طالب ومدير مكتب الوكالة بمأرب عبدالله الشريف.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ