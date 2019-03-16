ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 06:32:56م
متحدث القوات المسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن ( مكتمل )
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عدد الغارات التي شنها طيران تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات في الحرب العالمية الثانية.
موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا
أكدت روسيا الجمعة أنها بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.
نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية يلتقي أعضاء اتحاد مصنعي الادوية
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ومعه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة اليوم أعضاء اتحاد مصنعي الادوية.
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.
آخر الأخبار:
الوضع الإنساني باليمن ودور منظمات المجتمع في لقاء تشاوري بأمانة العاصمة
انعقاد اللقاء التشاوري الأول للحد من التجاوزات في حفظ الوقف وأراضي الدولة بأب
تجدد الإشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري (السترات الصفراء) وسط باريس
فعالية بخولان في صنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع حكومي برئاسة الجنيد لمناقشة احتياجات حجور الطارئة من الخدمات الأساسية
[16/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع حكومي للجنة الخدمات برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، كرس لمناقشة احتياجات مديريات حجور بمحافظة حجة الطارئة من الخدمات الأساسية عقب إنهاء الفتنة التي حاول العدوان إشعالها.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والخدمة المدنية طلال عقلان والشباب والرياضة حسن زيد والثقافة عبدالله الكبسي والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع والكهرباء المهندس لطف الجرموزي ونائب وزير التخطيط إسماعيل المحاقري ونائب وزير التعليم العالي علي يحيي شرف الدين ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري.. آلية إعادة الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وإعادة فتح الطرق ومظاهر الحياة العامة إلى المنطقة والتخفيف من آثار الاستهداف والتخريب الذي قام به العدوان ومرتزقته للممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد المجتمعون بحكمة قيادة الثورة والقيادة السياسية في التعامل مع فتنة حجور بمديرية كشر محافظة حجة، رغم تعنت العدوان ومرتزقته على المضي في أعمال القتل والتخريب وإثارة الذعر في أوساط المواطنين.

وباركوا الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية والأمن.. منوهين بالمواقف الوطنية التي جسدتها قبائل محافظة حجة ورفضها جعل حجور بؤرة للتقطع والنهب والسلب.

في الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة المياه والبيئة والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي القائفي، ومسؤلو الدوائر المختصة برئاسة الوزراء.. أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أن اليمنيين اليوم أصبحوا أكثر وعياً بمخططات الأعداء واستهدافهم للجبهة الداخلية بعد فشلهم العسكري، للنيل من صمود اليمنيين وثباتهم.

وأوضح أن الاجتماع يأتي بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، وحرص الحكومة على سرعة إعادة تطبيع الحياة العامة في منطقة حجور بما يكفل توفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وكل ماله علاقة بحياة واستقرار أبناء تلك المنطقة.

وأشار الجنيد إلى أن الاستهداف الممنهج للعدوان ومرتزقته هدف بشكل أساسي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الذي كانت تنعم به المنطقة، وتعطيل المرافق الحكومية وحرمان المواطنين من الحصول على خدماتها.. لافتا إلى أن قطع الطريق العام واستهداف النازحين يمثل جزء من ذلك الاستهداف الذي مارسه ويمارسه العدوان على كل اليمن منذ أربع سنوات.

ووجه نائب رئيس الوزراء الوزارات المختصة والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، بتشكيل فرق عمل ميدانية لمباشرة مهامها وتوفير الاحتياجات الإنسانية والاغاثية خصوصا لمن دمرت منازلهم نتيجة استهداف طيران العدوان، وإعادة الخدمات العامة في مديرية كشر ومنطقة حجور، وغيرها من المناطق التي تأثرت جراء القصف وأعمال التخريب.

وخلص الاجتماع إلى تكليف وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بمديرية كشر بإعداد خطة للاحتياجات الخدمية العاجلة للمديرية لتجاوز الآثار المترتبة على الفتنة والاستهداف وإلزام الوزارات والجهات بسرعة التحرك كل في مجال اختصاصه وبحسب الإمكانات المتاحة لإعادة تفعيل الخدمات الأساسية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الوضع الإنساني باليمن ودور منظمات المجتمع في لقاء تشاوري بأمانة العاصمة
انعقاد اللقاء التشاوري الأول للحد من التجاوزات في حفظ الوقف وأراضي الدولة بأب
فعالية بخولان في صنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود
اجتماع برئاسة وزير الأوقاف يناقش خطة مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات
قيادة سبأ تطمئن على صحة الزميل محسن الشريف
مناقشة مستوى أداء فرع الأراضي بصنعاء
وقفة بمديرية الجبين بريمة تنديدا بمجزرة العدوان بكشر
وزير الصناعة يزور البازار المفتوح للمنتجات النسائية
وقفة بمديرية شعوب بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان في كشر
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يكرم رئيس تحرير صحيفة السفير
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by