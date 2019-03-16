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آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 06:32:56م
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  عربي ودولي
تعرض حشد من المسلمين لاعتداء في لندن عقب هجوم مسجدي نيوزيلندا
[16/مارس/2019]
لندن – سبأ:
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت عن تعرض حشد من المسلمين بالعصي والمطارق أمام أحد المساجد شرق شرقي العاصمة لندن، وذلك بعد ساعات من هجوم نيوزيلندا الدموي أمس الجمعة.

وذكرت الشرطة وفقاً لوكالة انباء رويترز أن الهجوم أعقب اعتداء نيوزيلندا بساعات، وأن المهاجمين هتفوا بعبارات معادية للمسلمين ووصفوا المصلين بـ"الإرهابيين".

وأضافت أن اشتباكاً وقع بين المصلين والمهاجمين الذين لاذوا بالفرار بسيارتهم قبل وصول الشرطة .. مشيرة إلى أن جميع المهاجمين من ذوي البشرة البيضاء، وفي العشرينات من عمرهم.

وعززت الشرطة البريطانية إجراءاتها الأمنية أمس الجمعة في محيط جميع دور العبادة في أنحاء البلاد لحماية المصلين والمقدسات.

سبأ
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