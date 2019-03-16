ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 06:32:56م
متحدث القوات المسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن ( مكتمل )
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عدد الغارات التي شنها طيران تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات في الحرب العالمية الثانية.
موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا
أكدت روسيا الجمعة أنها بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.
نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية يلتقي أعضاء اتحاد مصنعي الادوية
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ومعه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة اليوم أعضاء اتحاد مصنعي الادوية.
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.
آخر الأخبار:
الوضع الإنساني باليمن ودور منظمات المجتمع في لقاء تشاوري بأمانة العاصمة
انعقاد اللقاء التشاوري الأول للحد من التجاوزات في حفظ الوقف وأراضي الدولة بأب
تجدد الإشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري (السترات الصفراء) وسط باريس
فعالية بخولان في صنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة مستوى أداء فرع الأراضي بصنعاء
[16/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة يحيى السياني مستوى أداء فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير الفرع حمير العزكي ونواب المدير ومدراء الإدارات المختصة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل وآلية معالجتها.

وتطرق الاجتماع لخطة العام الجاري وما شملته من رؤى وتصورات تهدف إلى تعزيز حماية ممتلكات أراضي وعقارات وممتلكات الدولة.

وفي الاجتماع أشاد الوكيل السياني بجهود فرع الأراضي المبذولة في سبيل تنمية الموارد والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة.. مؤكدا استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الوضع الإنساني باليمن ودور منظمات المجتمع في لقاء تشاوري بأمانة العاصمة
انعقاد اللقاء التشاوري الأول للحد من التجاوزات في حفظ الوقف وأراضي الدولة بأب
فعالية بخولان في صنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود
اجتماع برئاسة وزير الأوقاف يناقش خطة مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات
قيادة سبأ تطمئن على صحة الزميل محسن الشريف
اجتماع حكومي برئاسة الجنيد لمناقشة احتياجات حجور الطارئة من الخدمات الأساسية
وقفة بمديرية الجبين بريمة تنديدا بمجزرة العدوان بكشر
وزير الصناعة يزور البازار المفتوح للمنتجات النسائية
وقفة بمديرية شعوب بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان في كشر
اتحاد الإعلاميين اليمنيين يكرم رئيس تحرير صحيفة السفير
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by