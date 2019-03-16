[16/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة يحيى السياني مستوى أداء فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير الفرع حمير العزكي ونواب المدير ومدراء الإدارات المختصة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والصعوبات التي واجهت سير العمل وآلية معالجتها.
وتطرق الاجتماع لخطة العام الجاري وما شملته من رؤى وتصورات تهدف إلى تعزيز حماية ممتلكات أراضي وعقارات وممتلكات الدولة.
وفي الاجتماع أشاد الوكيل السياني بجهود فرع الأراضي المبذولة في سبيل تنمية الموارد والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة.. مؤكدا استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.
سبأ