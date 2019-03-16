محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية الجبين بريمة تنديدا بمجزرة العدوان بكشر ريمة- سبأ:

نظم أبناء مديرية الجبين محافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان بحق المدنيين بمديرية كشر محافظة حجة .



وفي الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي ومدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة والقيادات المحلية والأمنية والإشرافية بالمديرية أكد وكيل أول محافطة ريمة حسن محمد طه اهمية الوعي المجتمعي وتعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية للتصدي للعدوان وإفشال مخططاتة.



وأشار الى أن تمادي قوى العدوان في مجازره الوحشية لن تزيد أنباء الشعب اليمني إلا صمودا وتحديا في مواجهة العدوان ومرتزقته.



ودعا المشاركون في البيان الصادر عن الوقفة الى تعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني لمواجهة العدوان السعودي الامريكي.



وأشار البيان الي اهمية مشاركة كافة القبائل بريمة الي جانب اخوانهم المرابطين من رجال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة وطرد الغزاة والمحتلين من الاراضي اليمنية.



وحمل البيان الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي المسؤولية القانونية إزاء هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى.





سبأ [16/مارس/2019]سبأ