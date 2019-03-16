اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع البلاديوم الى مستوى قياسي مع توقعات بزيادة الطلب عليه لندن – سبأ:

إرتفع سعر البلاديوم الى مستوى قياسي اثر توقعات بزيادة الطلب على المعدن المُستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، بينما تسببت أنباء بأن روسيا ربما تفرض حظرا على صادرات خردة المعدن النفيس في تفاقم المخاوف من عجز في المعروض.



وأنهى البلاديوم جلسة التداول امس مرتفعاً بنسبة 0.1 بالمائة عند 1560.00 دولاراً للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1567.5 دولار.



في غضون ذلك، انتعش الذهب بعد انخفاضه واحداً بالمائة في الجلسة السابقة، لينهي الجلسة مرتفعاً 0.4 بالمائة إلى 1301.13 دولار للأوقية ومسجلاً مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.



كما زادت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 0.6 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1302.9 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمائة إلى 15.28 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.2 بالمائة إلى 828.00 دولارا للأوقية.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ