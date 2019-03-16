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نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية يلتقي أعضاء اتحاد مصنعي الادوية
[16/مارس/2019]
صنعاء -سبأ:
التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ومعه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة اليوم أعضاء اتحاد مصنعي الادوية.

ناقش اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني، عدد من المواضيع المتعلقة بالصناعات الدوائية في اليمن وسبل دعمها وتطويرها.

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون النهوض بقطاع صناعة الادوية باعتباره من اهم القطاعات الحيوية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين.

وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء حرص القيادة السياسية على تذليل الصعوبات وحلحلة الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في مجال الصناعات الدوائية لإنشاء مجمعات صناعية قادرة على مواجهة متطلبات السوق المحلية.

وعبر عن الثقة في قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات الدوائية المستوردة لما تتميز به من جودة عالية ومراعاتها لأحدث الوسائل التقنية والعلمية في انتاج الدواء.

وأشار الدكتور مقبولي إلى أن الحكومة ستعمل على دعم صناعة الادوية ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار للوصول إلى تحقيق الامن الدوائي باعتبار ذلك هدف رئيسي.

من جانبهم عبر أعضاء اتحاد مصنعي الادوية عن الشكر لدعم نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية واهتمامه بحلحلة وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع صناعة الدواء.

سبأ
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