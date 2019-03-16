محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصناعة يزور البازار المفتوح للمنتجات النسائية صنعاء- سبأ:

زار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ومستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى الدكتور عبد العزيز الترب اليوم البازار المفتوح للمنتجات النسائية بأمانة العاصمة.



واطلعا خلال الزيارة على العديد من اجنحة البازار وما يحتويه من منتجات ومشغولات يدوية للمشاركات في البازار والذي نظمه الاتحاد العام لنساء اليمن بمشاركة ١٥٠ منظمة وجمعية ورائدة اعمال.



وخلال الزيارة اشاد وزير الصناعة والتجارة بما تضمنه البازار من إبداع وقدرات عالية و منتجات ذات جودة تستحق ان تلقى كل الدعم من كافة الجهات ذات العلاقة.



وأكد ان الوزارة ستسعى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأمانة العاصمة لإقامة معرض دائم لتشجيع المنتجات الصناعية الصغيرة التي تقوم بها الاسر المنتجة والجمعيات .



ولفت الدرة إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة لدعم هذا المعرض والعمل من اجل ان يكون بشكل دائم يساعد على تحقيق الاستمرارية للجمعيات والأسر المنتجة لترويج منتجاتها.



وقال " نؤكد للجميع بأننا شاهدنا منتجات ذات جودة عالية من رائدات الاعمال وسنعمل على دعم هذه المنتجات والجمعيات والمنظمات والإفراد التي انتجتها وسنعتبرهم رواد اعمال وتسجيل علاماتهم كعلامات تجارية وسنتكفل بالتبرع بدفع رسوم التسجيل".



من جانبها اوضحت رئيسة اتحاد نساء اليمن فتحية عبد الله ان الاتحاد نظم هذه الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتحضيرا للاحتفاء بعيد الام بهدف تمكين المرأة اقتصاديا .. مؤكدة أن الفعالية تأتي في اطار دعم الاتحاد لمختلف الانشطة التى تقوم بها المرأة فى العديد من المجالات.



بدوره أشار رئيس مركز منارات للدراسات عبد الرحمن العلفي إلى أن هذا المعرض يعد تعبير عن قدرات النساء وإبداعهن وتصميمهن على ان يكن جزء من العملية التنموية وان مشاركتهن في هذا المعرض هو عنوان للتحدى والصمود.



وأكد أن هذه المنتجات جديرة بان تصبح ضمن مؤسسات وطنية تنموية ترفد العملية التنموية في كل الاتجاهات .

سبأ [16/مارس/2019]سبأ