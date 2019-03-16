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آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 06:32:56م
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وقفة بمديرية شعوب بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان في كشر
[16/مارس/2019] صنعاء -سبأ:
نظم أبناء مديرية شعوب اليوم وقفة احتجاجية تنديداً بجريمة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة طلان بمديرية كشر بحجة .

وفي الوقفة التي شارك فيها الوكيل المساعد بأمانة العاصمة هاشم الوزير ومدير المديرية مهدي عرهب .. أشاد عضو مجلس الشورى خالد المداني بعطاء أبناء مديرية شعوب ومواقفهم منذ بدء العدوان .. مستنكراً جريمة العدوان بحق الأطفال والنساء في منطقة طلان بمديرية كشر.

وأشار إلى أن تمادي تحالف العدوان في جرائمه وخروقاته لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وتماسكا في مواجهته .. لافتا إلى أهمية الاحتشاد ليوم 26 مارس الجاري بميدان السبعين في الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان .

فيما أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب إلى أن الوقفة تأتي للتنديد بجرائم العدوان بحق النساء والأطفال .

واعتبر هذه الجرائم انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وجريمة إبادة بحق اليمنيين .. مؤكداً أن مجازر العدوان لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في مواجهته وبذل الغالي والنفيس حتى تحقيق النصر.

بدورها أكدت كلمة الأكاديميين العسكريين التي ألقاها العميد الدكتور محمد هاشم الخالد أن أبناء اليمن ليس لديهم خيار إزاء استمرار العدوان والحصار وما يرتكبه من جرائم، إلا الصمود والثبات ورفد الجبهات بقوافل العطاء دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية.

وأكد بيان صادر عن الوقفة الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال ردا على جرائم العدوان .. داعيا أبناء المديرية تجهيز قافلة دعماً لرجال الرجال في جبهات العزة بما تتناسب مع تضحياتهم وانتصاراتهم الباسلة تدشينا للعام الخامس من الصمود والثبات.

شارك في الوقفة عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والقيادات التربوية والعسكرية في المديرية .
سبأ
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