محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد الإعلاميين اليمنيين يكرم رئيس تحرير صحيفة السفير بيروت- سبأ:

عبر رئيس تحرير صحيفة السفير طلال سلمان عن اعتزازه بصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.



وأشار الصحفي العربي طلال سلمان إلى العداء التاريخي الذي يحمله النظام السعودي للشعب اليمني منذ عقود .. داعيا أبناء اليمن إلى توحيد الصف من أجل دحر الاحتلال وإقامة النظام العادل المستقل.



جاء ذلك أثناء تكريم اتحاد الإعلاميين اليمنيين، للصحفي العربي الكبير طلال سلمان عرفانا بدوره في مساندة ومناصرة الشعب اليمني طوال أربعة أعوام من الحرب والحصار.



وسلم عضو العلاقات الخارجية للاتحاد حميد رزق خلال زيارته لمقر صحيفة السفير بالعاصمة اللبنانية شهادة التقدير لطلال سلمان.. مثمنا الدور الذي يضطلع به رئيس تحرير صحيفة السفير العريقة في نصرة القضايا العربية ومن ضمنها مناهضة العدوان على اليمن.



بدوره عبر رئيس تحرير صحيفة السفير عن الشكر لاتحاد الإعلاميين اليمنيين على هذا التكريم.



حضر التكريم نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام إبراهيم سنجاب ومدير العلاقات بقناة المسيرة الفضائية شوقي عواضة.





سبأ [16/مارس/2019]سبأ