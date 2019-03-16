محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الأوقاف تدشن الفعاليات التعبوية بمرور أربعة أعوام من الصمود صنعاء-سبأ:

دشن قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الفعاليات الإرشادية التعبوية للتحشيد للفعالية الكبرى بمرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وفي التدشين أكد وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي، إستمرار أبناء الشعب اليمني في الصمود والثبات لمواجهة قوى العدوان .. لافتا إلى أن هذه الذكرى الرابعة من الصمود تأتي والشعب اليمني أكثر تماسكا وأشد بأسا من ذي قبل.



وأشار إلى أن إستمرار العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتاً وإصراراً في مواجهة الغزاة والمحتلين .. وقال " ينبغي علينا أن نحيي هذه الفعالية ونحشد لها بطريقة تليق بصمود اليمنيين منذ أربع سنوات في مواجهة صلف العدوان وغطرسته".



وحث الخطباء والمرشدين في كافة المحافظات على تعزيز الوعي المجتمعي بمخططات العدوان وما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني .



ولفت وزير الأوقاف والإرشاد إلى أهمية الاستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .. داعيا أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان ونبذ الفرقة والتعصب والخلافات الجانبية.



فيما أكد نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي أهمية دور العلماء والخطباء وأئمة المساجد في تعزيز قيم الولاء والإنتماء في أوساط المجتمع بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وشدد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع الذكرى الرابعة من الصمود بالإعداد والتحضير الجيد وإقامة الندوات والفعاليات والأنشطة التي تبرز صمود اليمنيين وتماسكهم في وجه العدوان .



ولفت العلامة ناجي إلى أن إحياء الذكرى الرابعة من الصمود ستكون بحجم الصمود الأسطوري لليمنيين على مدى أربع سنوات .. مستنكرا المجزرة الوحشية التي تعرض لها المسلمون في مسجدين للمسلمين بنيوزيلندا من قبل الجماعات المتطرفة.



من جانبه أوضح وكيل قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف العزي راجح أن تدشين القطاع للفعاليات التعبوية يأتي إنطلاقا من الحرص على تعزيز مشاركة الخطباء والعلماء والمرشدين في القيام بدورهم التوعوي في تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على النسيج الإجتماعي.



وقال "ونحن على أبواب العام الخامس من العدوان، ينبغي علينا تضافر الجهود وتعزيز التلاحم والتماسك في مواجهة العدوان ومخططاته" .. مشيراً إلى أهمية الإحتشاد والتعبئة ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



حضر التدشين وكلاء وزارة الأوقاف لقطاعات الأوقاف الدكتور حميد المطري والحج والعمرة عبدالله عامر وتحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني والوكيل المساعد للوزارة الشيخ جبري إبراهيم حسن والوكيل المساعد لقطاع التوجيه يحيى الحوثي والوكيل المساعد لقطاع الوصايا والترب عبدالوهاب المهدي والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة إسماعيل ضيف الله ومدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبدالرحمن الموشكي ومدراء العموم بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات ونائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة محمد الغليسي.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ