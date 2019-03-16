محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان صنعاء- سبأ:

تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



واستمع المحافظ قطينة من مدير المستشفى الدكتور عدنان الشرعبي إلى إيضاح حول مستوى الأداء والانضباط وجهوزية المستشفى ومركز معالجة الكوليرا لإستقبال الحالات الطارئة والمصابة بالكوليرا.



وأشاد محافظ صنعاء بدعم منظمة اليونيسف لمركز معالجة الكوليرا والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين .. معربا عن أمله في زيادة دعم المركز بما يمكنه من استيعاب عدد من المصابين بالكوليرا خاصة في تزايد أعداد المصابين بهذا الوباء.



وثمن جهود إدارة المستشفى والكادر الطبي في استمرارية الأداء وتقديم الخدمات الصحية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان .. مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ