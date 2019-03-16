محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة خطة فرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران عمران- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد المتوكل ونائب رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس فواز قيران، خطة فرع الهيئة بالمحافظة للعام 2019م.



وتطرق الاجتماع بحضور مدير الأمن السياسي العميد الدكتور محمد الشتوي ومدير فرع الهيئة كمال المأخذي ومدراء مديريات السودة وخارف وشهارة، إلى إمكانية إسهام المنظمات في تنفيذ مشاريع شملتها خطة التمويل لاحتياجات المديريات من مشاريع مياه الريف.



وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين المجالس المحلية ومكتب التخطيط بالمحافظة وهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية وفرع مشاريع مياه الريف خلال وضع أي خطة لمشاريع المياه خاصة التي تلك التي تتدخل في تمويلها المنظمات الدولية والجهات المانحة والداعمة.



وشدد المجتمعون على ضرورة عدم إعطاء أي تراخيص للتدخل في مجال المياه والإصحاح البيئي إلا بعد التنسيق المسبق مع الفرع والموافقة على الدراسات الفنية للمشروع وتكويناته وجدواه الخدمية والاجتماعية.



واستعرض الاجتماع إلى المشاريع التي قيد التنفيذ وكذا المشاريع الجاهز دراستها فنيا واتخاذ عدد من التوصيات لاستكمالها وفقا للمدة المزمنة لكل مشروع .



وأشار الوكيل المتوكل وقيران إلى أهمية إعطاء أولوية لتنفيذ مشاريع المياه خلال 2019 بالمديريات الأشد احتياجا، بما يضمن إيصال الخدمات المائية لمناطق المحافظة .



ولفت إلى ضرورة رفع السلطات المحلية بالمديريات بمسميات المشاريع واحتياجاتها وإعطاء الأولوية للمشاريع العاملة والتي تحتاج إلى تأهيل ومناقشتها مع فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف قبل عملية التنفيذ.



وأكدا وكيل محافظة عمران أهمية التركيز على المشاريع التي تخدم أكبر شريحة بالمجتمع وتحتاج لتجارب الضخ ومعاينته من أجل استبدالها بوحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية.



حضر الاجتماع مدير مكتب الصناعة ياسر بدر الدين ونائب مدير مكتب التخطيط أمين عليان وعدد من المختصين بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ