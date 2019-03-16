محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في حفاش بالمحويت المحويت -سبأ:

دشنت بمديرية حفاش محافظة المحويت اليوم فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وفي التدشين الذي حضره مسئولي ومشائخ وعقال المديرية ألقيت كلمات أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته مهما كانت التحديات ..مشيرة إلى أن الغطاء الدولي شجع دول العدوان على ارتكاب جرائمها ومجازرها بحق اليمن وشعبه .



وأدان المشاركون استمرار جرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرة كشر في حجة في ظل صمت وتواطؤ دولي لسفك دماء المدنيين وتدمير مقدرات اليمن.



وطالبوا الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار علی الشعب اليمني..لافتين إلی أن سكوتهم علی ما يتعرض له أبناء اليمن ستظل وصمة عار في جبين كل المنظمات الدولية.



وجدد أبناء حفاش صمودهم ومواصلة رفد الجبهات لتحرير الوطن من دنس المعتدين.. مؤكدين الاستعداد لبذل كل غالي ونفيس حتى تحقيق النصر.



ودعا مدير المديرية خماش حبيش إلی تعزيز التلاحم الشعبي وتوحيد الصف الوطني في مواجهة العدوان ودعم الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن السيادة الوطنية وكرامة وعزة اليمنيين.



كما دعا إلی المشاركة الفاعلة لإحياء الذكری الرابعة من الصمود في مواجهة العدوان للتنديد بالموقف الدولي الظالم إزاء ما يجري من جرائم ومجازر بشعة بحق المواطنين الأبرياء.



و أكد أن إحياء فعاليات أربعة أعوام من الصمود تعزز روح المسئولية لمواصلة الثبات بوجه العدوان والعمل المسئول للتصدي لمخططات وقوی العدوان.



إلی ذلك افتتح مدير عام المديرية ومعه عدد من المختصين معرضا للصور يبرز جرائم العدوان وصمود الجيش واللجان الشعبية خلال أربعة أعوام.



وأشاد المشاركون بما تضمنه المعرض من صور ومجسمات عكست بشاعة النظام السعودي في ارتكاب مجازر الابادة بحق أبناء اليمن .

سبأ [16/مارس/2019]سبأ