محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تسيير قافلة ووقفة لقبائل الخبت بالمحويت دعما للمرابطين في الجبهات المحويت- سبأ:

سيرت قبائل مديرية الخبت محافظة المحويت اليوم قافلة غذائية دعما وإسنادا للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.



وخلال تسيير القافلة نظمت قبائل المديرية وقفة للتنديد بجرائم العدوان وذلك في إطار أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وأكد المشاركون أن جرائم الإبادة الممنهجة لن تثني اليمنيين عن دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية في سبيل الانتصار لمظلومية الشعب والدفاع عن حياض الوطن.



ودعت قبائل الخبت أبناء اليمن إلى التحرك نحو جبهات القتال للذود عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره .. مؤكدة مواصلة رفد الجبهات بالقوافل حتى تحقيق النصر.



وأكد وكيل المحافظة حسين عركاض أن إمعان قوی العدوان في جرائمه و خروقاته لمحاولة إخضاع اليمنيين لن يزيدهم إلا ثباتا وإصرارا لمواجهته.



فيما أثنی مدير المديرية أحمد الولي علی جهود أبناء المديرية في تجهيز القافلة لإسناد المرابطين في الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره..مجددا صمودهم واستعدادهم في بذل الغالي والنفيس لنصرة الوطن.



من جانبه دعا عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلى تفعيل جوانب التحشيد نحو ميادين الدفاع عن الوطن لإسناد الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان ومرتزقته وتطهير البلاد من دنسهم ..مشيدا بمواقف قبائل الخبت في دعم الجبهات بالمال والرجال.



حضر الوقفة وتسيير القافلة مسئولي السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء وعقال المديرية والشخصيات الاجتماعية.





سبأ [16/مارس/2019]سبأ