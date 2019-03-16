محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يؤكد أهمية دور القطاع التربوي في تعزيز الصمود ذمار-سبأ:

أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أهمية دور القطاع التربوي في تعزيز الصمود لمواجهة العدوان.



وأشار المحافظ المقدشي في ندوة ثقافية نظمتها إدارة التعليم الأهلي والخاص بمكتب التربية بالمحافظة اليوم بعنوان " نفسنا طويل وسندافع عن أرضنا جيلا بعد جيل " بحضور عضوي مجلس الشورى حسن عبدالرزاق ومحمد الفاطمي، إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف لإفشال مخططات العدوان.



ولفت إلى أهمية إحياء ذكرى مرور أربعة أعوام من الصمود بإقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية بمخططات العدوان والتذكير بجرائم الوحشية التي إرتكبها بحق الأطفال والنساء.



ونوه بصمود كوادر القطاع التربوي وحرصهم على استمرار العملية التعليمية رغم التحديات ..مؤكدا أهمية حشد الطاقات ودعم المرابطين في الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر.



من جانبه أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الوشلي إلى أن التعليم الأهلي جزء هام من القطاع التربوي وتقع على عاتقه مهمة تعزيز الصمود والحفاظ على استمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان الهادفة تجهيل الأجيال.



فيما أشار نائبا مدير مكتب التربية بالمحافظة سعيد الغابري ومحمد الهادي ومدير إدارة التعليم الأهلي محمد البسمي إلى أهمية إحياء ذكرى مرور أربعة أعوام من الصمود والتعريف بالمواقف البطولية والانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في جبهات البطولة.



ولفتوا إلى أهمية غرس الولاء الوطني في نفوس الطلاب وتعريفهم بمخططات العدوان وجرائمه الوحشية التي ارتكبها بحق الطفولة على مدى أربع سنوات.



حضر الندوة مدير إدارة التربية بمدينة ذمار عبدالكريم الحبسي وعدد من القيادات التربوية ومدراء الإدرات والمدارس الأهلية.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ