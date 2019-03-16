ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 04:54:12م
المتحدث باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي حصاد أربعة أعوام من المواجهة مع العدوان
عقد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم بصنعاء مؤتمرا صحافيا استعرض فيه حصاد أربعة أعوام من معركة الصمود في وجه تحالف العدوان.
موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا
أكدت روسيا الجمعة أنها بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.
أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر
هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.
آخر الأخبار:
محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
مناقشة ترتيبات الانتخابات التكميلية في الدائرتين (203- 214) بذمار
مناقشة خطة فرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في حفاش بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة سير العملية التعليمية بكلية الهندسة بجامعة ذمار
[16/مارس/2019]
ذمار- سبأ:
ناقش اجتماع بجامعة ذمار برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، ورئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري سير العملية التعليمية بكلية الهندسة.
وخلال الاجتماع الذي ضم امين عام الجامعة عبدالحافظ ابو خلبه، أكد المحافظ المقدشي على اهمية ضبط العملية التعليمية والارتقاء بها بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة الوطن وإعادة إعمار ما دمره العدوان وتلبية احتياجات التنمية.
واكد أهمية تعزيز الأداء بالكلية والعمل على تجويد العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
واشاد بالمكانة الأكاديمية والعلمية التي تحظى بها جامعة ذمار وجهود الكادر الأكاديمي في استمرار العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضها العدوان وتوقف المرتبات.
فيما اكد رئيس الجامعة الدكتور طالب طاهر النهاري حرص قيادة الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية وانتظامها في كلية الهندسة وفقا لمعايير الجودة واللوائح المنظمة للتعليم.
حضر اللقاء عميد كلية الزراعة الدكتور فواز المنيفي ورئيس قسم الهندسة المعمارية الدكتور محمد جعيم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
مناقشة ترتيبات الانتخابات التكميلية في الدائرتين (203- 214) بذمار
مناقشة خطة فرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في حفاش بالمحويت
تسيير قافلة ووقفة لقبائل الخبت بالمحويت دعما للمرابطين في الجبهات
محافظ ذمار يؤكد أهمية دور القطاع التربوي في تعزيز الصمود
وزير الخارجية يلتقي وفد الوكالة السويسرية للتعاون الدولي
المتحدث باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي حصاد أربعة أعوام من المواجهة مع العدوان
فعالية بسنحان بصنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود
تواصل استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية للمقاعد الشاغرة
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by