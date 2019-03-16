محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العملية التعليمية بكلية الهندسة بجامعة ذمار ذمار- سبأ:

ناقش اجتماع بجامعة ذمار برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، ورئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري سير العملية التعليمية بكلية الهندسة.

وخلال الاجتماع الذي ضم امين عام الجامعة عبدالحافظ ابو خلبه، أكد المحافظ المقدشي على اهمية ضبط العملية التعليمية والارتقاء بها بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة الوطن وإعادة إعمار ما دمره العدوان وتلبية احتياجات التنمية.

واكد أهمية تعزيز الأداء بالكلية والعمل على تجويد العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

واشاد بالمكانة الأكاديمية والعلمية التي تحظى بها جامعة ذمار وجهود الكادر الأكاديمي في استمرار العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضها العدوان وتوقف المرتبات.

فيما اكد رئيس الجامعة الدكتور طالب طاهر النهاري حرص قيادة الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية وانتظامها في كلية الهندسة وفقا لمعايير الجودة واللوائح المنظمة للتعليم.

حضر اللقاء عميد كلية الزراعة الدكتور فواز المنيفي ورئيس قسم الهندسة المعمارية الدكتور محمد جعيم.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ