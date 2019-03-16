محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بسنحان بصنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود صنعاء- سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية سنحان اليوم فعالية تحت شعار " أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان" بحضور وكيلي المحافظة عبدالملك الغربي وصالح المنتصر ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار.



وفي الفعالية ثمن وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان جهود المجلس المحلي ومكتب التربية ومدراء المدارس والطلاب بمديرية سنحان في تنظيم الفعالية وإبراز الصمود الشعبي في مواجهة العدوان منذ أربع سنوات.



فيما أشاد مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من تضحيات في ميادين العزة والكرامة .



وثمن دور الكادر التعليمي في الميدان التربوي لما يبذلونه من جهود في استمرار العملية التعليمية .. لافتا إلى استمرار الفعاليات في مدارس المديرية حتى الفعالية المركزية في 26 مارس .



تخلل الفعالية بحضور مدير المديرية مجاهد عايض ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة أمين سنان الجلال .. فقرات وأناشيد ومسرحيات وقصائد، نظمتها مدارس المديرية عكست بشاعة العدوان وأكدت صمود القطاع التربوي في وجه العدوان.



إلى ذلك افتتح وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان ومديرا التربية بالمحافظة هادي عمار ومديرية سنحان مجاهد عايض، معارض نظمتها مدارس المديرية، احتوت على العديد من المجسمات التي عكست بشاعة العدوان ومواجهة وصمود الشعب اليمني



وأشاد دحان وعمار وعايض بجهود الكادر التعليمي بالمدارس في تنظيم المعارض .. مؤكدين الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.



حضر الفعالية وافتتاح المعارض مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وأعضاء محلي المديرية وعدد من التربويين بالمحافظة والمديرية.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ