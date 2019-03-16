ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 04:54:12م
المتحدث باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي حصاد أربعة أعوام من المواجهة مع العدوان
عقد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم بصنعاء مؤتمرا صحافيا استعرض فيه حصاد أربعة أعوام من معركة الصمود في وجه تحالف العدوان.
موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا
أكدت روسيا الجمعة أنها بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.
أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر
هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.
آخر الأخبار:
محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
مناقشة ترتيبات الانتخابات التكميلية في الدائرتين (203- 214) بذمار
مناقشة خطة فرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في حفاش بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
فعالية بسنحان بصنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود
[16/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية سنحان اليوم فعالية تحت شعار " أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان" بحضور وكيلي المحافظة عبدالملك الغربي وصالح المنتصر ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار.

وفي الفعالية ثمن وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان جهود المجلس المحلي ومكتب التربية ومدراء المدارس والطلاب بمديرية سنحان في تنظيم الفعالية وإبراز الصمود الشعبي في مواجهة العدوان منذ أربع سنوات.

فيما أشاد مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من تضحيات في ميادين العزة والكرامة .

وثمن دور الكادر التعليمي في الميدان التربوي لما يبذلونه من جهود في استمرار العملية التعليمية .. لافتا إلى استمرار الفعاليات في مدارس المديرية حتى الفعالية المركزية في 26 مارس .

تخلل الفعالية بحضور مدير المديرية مجاهد عايض ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة أمين سنان الجلال .. فقرات وأناشيد ومسرحيات وقصائد، نظمتها مدارس المديرية عكست بشاعة العدوان وأكدت صمود القطاع التربوي في وجه العدوان.

إلى ذلك افتتح وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان ومديرا التربية بالمحافظة هادي عمار ومديرية سنحان مجاهد عايض، معارض نظمتها مدارس المديرية، احتوت على العديد من المجسمات التي عكست بشاعة العدوان ومواجهة وصمود الشعب اليمني

وأشاد دحان وعمار وعايض بجهود الكادر التعليمي بالمدارس في تنظيم المعارض .. مؤكدين الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.

حضر الفعالية وافتتاح المعارض مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وأعضاء محلي المديرية وعدد من التربويين بالمحافظة والمديرية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
مناقشة ترتيبات الانتخابات التكميلية في الدائرتين (203- 214) بذمار
مناقشة خطة فرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في حفاش بالمحويت
تسيير قافلة ووقفة لقبائل الخبت بالمحويت دعما للمرابطين في الجبهات
محافظ ذمار يؤكد أهمية دور القطاع التربوي في تعزيز الصمود
مناقشة سير العملية التعليمية بكلية الهندسة بجامعة ذمار
وزير الخارجية يلتقي وفد الوكالة السويسرية للتعاون الدولي
المتحدث باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي حصاد أربعة أعوام من المواجهة مع العدوان
تواصل استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية للمقاعد الشاغرة
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by