محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية للمقاعد الشاغرة صنعاء- سبأ:

تواصل اللجان الأصلية للإنتخابات البرلمانية للمقاعد الشاغرة 2019، في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 34 دائرة تلقي طلبات الترشح للانتخابات وفقا للقانون في عملية تستمر عشرة أيام حسب الجدول الزمني.



وقال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجان الأصلية تقوم بعملها وفقا للقانون في كافة الدوائر الإنتخابية .. مشيرا إلى وجود إقبال من الناخبين للترشح لانتخابات ملئ المقاعد الشاغرة لمجلس النواب.



واعتبر ذلك دليلا على الوعي الديمقراطي لليمنيين وحرصهم على ممارسة حقهم الديمقراطي الذي كفله الدستور والقانون حتى في ظل العدوان الذي تمر به البلاد منذ أربع سنوات.



وبين أن عدد المتقدمين لطلبات ترشيح أنفسهم حتى اليوم السبت 24 ناخبا منهم 10 مستوفين شروط الترشيح.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ