ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 04:54:12م
المتحدث باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي حصاد أربعة أعوام من المواجهة مع العدوان
عقد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم بصنعاء مؤتمرا صحافيا استعرض فيه حصاد أربعة أعوام من معركة الصمود في وجه تحالف العدوان.
موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا
أكدت روسيا الجمعة أنها بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.
أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر
هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.
آخر الأخبار:
محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
مناقشة ترتيبات الانتخابات التكميلية في الدائرتين (203- 214) بذمار
مناقشة خطة فرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في حفاش بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تواصل استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية للمقاعد الشاغرة
[16/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
تواصل اللجان الأصلية للإنتخابات البرلمانية للمقاعد الشاغرة 2019، في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 34 دائرة تلقي طلبات الترشح للانتخابات وفقا للقانون في عملية تستمر عشرة أيام حسب الجدول الزمني.

وقال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجان الأصلية تقوم بعملها وفقا للقانون في كافة الدوائر الإنتخابية .. مشيرا إلى وجود إقبال من الناخبين للترشح لانتخابات ملئ المقاعد الشاغرة لمجلس النواب.

واعتبر ذلك دليلا على الوعي الديمقراطي لليمنيين وحرصهم على ممارسة حقهم الديمقراطي الذي كفله الدستور والقانون حتى في ظل العدوان الذي تمر به البلاد منذ أربع سنوات.

وبين أن عدد المتقدمين لطلبات ترشيح أنفسهم حتى اليوم السبت 24 ناخبا منهم 10 مستوفين شروط الترشيح.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
مناقشة ترتيبات الانتخابات التكميلية في الدائرتين (203- 214) بذمار
مناقشة خطة فرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في حفاش بالمحويت
تسيير قافلة ووقفة لقبائل الخبت بالمحويت دعما للمرابطين في الجبهات
محافظ ذمار يؤكد أهمية دور القطاع التربوي في تعزيز الصمود
مناقشة سير العملية التعليمية بكلية الهندسة بجامعة ذمار
وزير الخارجية يلتقي وفد الوكالة السويسرية للتعاون الدولي
المتحدث باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي حصاد أربعة أعوام من المواجهة مع العدوان
فعالية بسنحان بصنعاء بمرور أربعة أعوام من الصمود
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by