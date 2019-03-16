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آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 04:54:12م
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الاتحاد العام لكليات المجتمع الخاصة يعقد اجتماعه التأسيسي الأول
[16/مارس/2019] صنعاء - سبأ:
عُقد اليوم بصنعاء الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد العام لكليات المجتمع الخاصة بحضور لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 وناقش الاجتماع بحضور ممثلي عن الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع، النظام الأساسي وتعديلاته وتم إقراره بمسودته الأولى، وكذلك  انتخاب رئيس وأعضاء  المكتب التنفيذي بعدد (11) ولجنة الرقابة والتفتيش بعدد (7).

وفي الاجتماع ألقيت عدد من الكلمات ثمنت في مجملها كافة الجهود والخطوات التي انجزت في سبيل انشاء الاتحاد وخاصة في ضل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد  جراء العدوان الغاشم.

واشارت الكلمات إلى أن كليات المجتمع الخاصة تعتبر جزءا من هذا الوطن وتساهم في خدمة المجتمع من خلال تخريج كوادر وسطية مؤهلة  في مختلف التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل خاصة في المجالات الطبية والإدارية.

وأكدت الكلمات إن انشاء الاتحاد في ظل الظروف الراهنة يأتي في إطار تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه تطوير وتحسين العملية التعلمية في كليات المجتمع الخاصة والأهلية وبما يسهم في خدمة المجتمع والتنمية المحلية.

حضر الاجتماع عمداء كليات المجتمع الخاصة والأهلية في كافة محافظات الجمهورية.
سبأ
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