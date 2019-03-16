محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العملية التعليمية والتدريبية بالمعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

تفقد مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة الدكتور عادل النهمي اليوم سير عملية التعليم والتدريب في عدد من الأقسام والمعامل بالمعهد اليمني التركي الحرفي.



واطلع الدكتور النهمي ومعه مدير عام مديرية آزال عبدالعزيز شعلان وعميد المعهد محمد الميرابي خلال الزيارة على الأعمال والمنتوجات الحرفية في كل من أقسام الخياطة والتفصيل والمشغولات اليدوية والحياكة .



واستمعوا من رؤساء الأقسام إلى شرح حول سير العملية التعليمية والتدريب ومخرجات المعهد من المنتجات والحرف اليدوية المختلفة والصعوبات التي تواجههم.



وخلال الزيارة أشاد الدكتور النهمي بقدرات كوادر وطالبات المعهد وجودة المنتجات من الملابس والمشغولات الحرفية وأعمال الحياكة وغيرها من المخرجات.

سبأ [16/مارس/2019]سبأ