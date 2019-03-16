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وقفة احتجاجية لمنتسبي المعهد اليمني التركي بأمانة العاصمة تنديدا بجرائم العدوان
[16/مارس/2019] صنعاء – سبأ:

نظم المعهد اليمني التركي اليوم وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني.


وفي الوقفة القيت كلمات من قبل مدير عام مكتب التعليم الفني بالأمانة الدكتور عادل النهمي ، وعن مشائخ وعقال مديرية آزال الشيخ علي الضبيبي ، أدانت فيها جرائم العدوان والقتل المتعمد للأطفال والنساء والشيوخ على مدى أربعة أعوام وآخرها مجزرة التحالف في طلان كشر بمحافظة حجة والتي راح ضحيتها أكثر من 40 بين شهيد وجريح جميعهم نساء وأطفال.


وأكدت الكلمات إستقبال العام الخامس من الصمود في وجه العدوان الغاشم والحصار الظالم بالثبات والشموخ والصبر في جبهات التعليم والعمل والمعارك من خلال رفد الجبهات بالرجال والمال والغذاء حتى تحقيق النصر.


وصدر عن الوقفة التي حضرها مدير عام مديرية آزال عبدالعزيز شعلان وعميد المعهد اليمني التركي الحرفي محمد الميرابي وكوادر ومنتسبي المعهد وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية ، بيان حمل فيه دول تحالف العدوان كل التبعات القانونية والإنسانية الناتجة عن الجرائم والمجازر وما حدث مؤخرا في كشر حجة من مجزرة مروعه وجريمة حرب باستهداف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال والعالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة .


كما حمل البيان الأمم المتحدة المسؤولية الإنسانية والأخلاقية لهذه الجريمة وكل الجرائم السابقة من منطلق موقفها السلبي بتغطية مثل هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي.


وأعلن البيان رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي والبراءة من الخونة والعملاء و المرتزقة والمطالبة لمحاكمتهم.


 وأكد البيان أن الأعوام الماضية من العدوان والحصار لم تزيد الشعب اليمني إلا صمود وتحدي والتحرك الجاد للتصدي لهذا العدوان ورفد جبهات القتال بقوافل من الرجال المقاتلين وتسيير القوافل الغذائية .


وأدان البيان مذبحة المصلين المسلمين التي حدثت أمس الجمعة في نيوزلندا. 



سبأ
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