التربية تدشين الاسبوع المقبل فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان

[16/مارس/2019]

صنعاء - سبأ:

تدشن وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل فعاليات وأنشطة أربعة اعوام من الصمود في وجه العدوان .

وأوضح وكيل قطاع التعليم رئيس اللجنة التحضيرية لتنفيذ الفعاليات عبدالله النعمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الترتيبات جارية لمختلف الأنشطة والفعاليات التي ستجسد الوزارة من خلالها صمود قطاع التعليم العام رغم إستهداف العدوان المباشر لمنشآته التعليمية بغية عرقلة سير العملية التعليمية .

وبين أن الفعاليات التي ستستمر اسبوع على المستويين المركزي والمحلي تتضمن معرض صور للمنشآت التعليمية المدمرة على مستوى المحافظات و مجسمات تعبيرية من البيئة المحلية بمشاركة طلاب المحافظات تترجم الاضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة التعليمية و فيلم وثائقي يوضح بالصوت والصورة جرائم العدوان على المؤسسة التعليمية بالقصف المباشر فضلا عن اصدار كتاب يوثق حجم الدمار الذي لحق بالعملية التعليمية والتربوية بالأرقام والإحصائيات والخرائط لمختلف المحافظات .

واضاف الوكيل النعمي " كما تم التنسيق مع مكاتب التربية والتعليم لإقامة العديد من الفعاليات على مستوى المحافظات والمديريات بالإضافة إلى تفعيل الإذاعات المدرسية لتسليط الضوء على جرائم العدوان هذا فضلا عن العديد من الانشطة الثقافية لطلاب المدارس التي ستتخلل الأسبوع " .

سبأ