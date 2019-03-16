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تدشين موسم حصاد القمح واختتام الحقول الايضاحية في محافظة الجوف
[16/مارس/2019] الجوف – سبأ:

دشنت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف موسم حصاد القمح واختتام مشروع الحقول الايضاحية لزراعة القمح ( بطرق الري الحديث والمصاطب) للموسم الشتوي 2018-2019م.


وفي التدشين أشارالمدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس أحمد الخالد الى أهمية مشروع الحقول الايضاحية في محافظة الجوف ودوره  في تعريف المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي بطرق زراعة القمح بوسائل الري الحديث (الري بالرش، والتنقيط، والمصاطب) للحصول على أفضل الطرق الملائمة والمناسبة للحصول على محصول عالي الانتاجية والجودة وبتكاليف إنتاج أقل .


وأكد الخالد أن المؤسسة في اطار دعمها وتشجيعها للمزارعين في المديريات المستهدفة في الجوف قامت بارسال 9 معدات زراعية تشمل 3 حصادات و3 صرابات و3حراثات لتغطية حاجة المزارعين في موسم الحصاد الحالي .


ولفت الى أن تلك المعدات تأتي في اطار الدعم الذي تقدمه المؤسسة  للمزارعين ومساعدتهم في التخفيف من تكاليف أجور الصرابة والحصاد لمحصول القمح وتشجيعاً لهم على الاستمرار والتوسع في زارعة محاصيل الحبوب في المحافظة.


من جانبه أوضح المشرف على المشروع ابراهيم المنصوري، أن طرق الري الحديث لها دور هام في زيادة انتاجية المحصول وتقليل تكاليف الانتاج حيث تشير النتائج الأولية للحقول الايضاحية الى ان الري بالتنقيط والري بالمشاعيب (لها دورها في تحسين جودة المحصول والتقليل من تكاليف الانتاج).


وأفاد بأنه سيتم خلال الأيام القادمة وفي نهاية المشروع تحليل النتائج بشكل كامل عن الحقول ليستفيد منها المزارع والمستثمرين في القطاع الزارعي .


حضر التدشين عدد من كوادر المؤسسة ومدراء المديريات المستهدفة ومدير عام جمعية الاعتصام الزراعية  وعدد من رؤساء المجاميع الزراعية المنتجة من مزارعي الحبوب في مديريات (الزاهر والمتون والمطمة).



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