اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الوبائي للكوليرا

صنعاء – سبأ:

[16/مارس/2019]

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل الوضع الوبائي للكوليرا.

وأكد الاجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المداني وضم ممثلي منظمات الصحة العالمية واليونيسف واليونبس والفاو والهجرة الدولية ضرورة الاستجابة السريعة وتنفيذ التدخلات اللازمة لاحتواء الوباء وتجنب كارثة صحية جديدة .

وفي الاجتماع شدد وزير الصحة إلى أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء في مواجهة موجة الكوليرا .. مشيراً إلى ضرورة البدء بمعالجة أسباب ظهور الوباء وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والعمل على نظافة الشوارع وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي بالنظافة الشخصية .

وطالب المنظمات العمل على توسعة مراكز الإسهالات المائية ومنها الكوليرا وزوايا الإرواء ومعالجة مخلفات الكوليرا في المستشفيات .

ودعا وزير الصحة، المنظمات الدولية العمل على سرعة توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات ضخ ومعالجة المياه من الطاقة الكهربائية.

سبأ