انعقاد اللقاء الأول لشركاء الاستجابة الإنسانية والتنمية الصحية بصنعاء [16/مارس/2019] صنعاء - سبأ :

عقد اليوم بصنعاء اللقاء الأول لشركاء الاستجابة الإنسانية والتنمية الصحية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل .



هدف اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور وضم ممثلي المنظمات الدولية والمحلية إلى تجسيد مفهوم الشراكة الفاعلة بين شركاء الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الصحية للعام 2019م من خلال اعتماد آلية موحدة لمتابعة تنفيذ خطة وزارة الصحة والشركاء لهذا العام.



واستعرض اللقاء ملخص تحليل مسح المستشفيات التابعة للوزارة للعام 2018م وخطة الوزارة للعام الجاري والاحتياجات الصحية في مختلف المحافظات وكذا أدوار الشركاء وآلية متابعة تنفيذ الخطة.



وفي اللقاء أشار الدكتور المتوكل إلى أن المسح الذي نفذته الوزارة العام المنصرم هدف إلى تقييم احتياجات المستشفيات من التجهيزات والمستلزمات الطبية والصيانة والكادر البشري والخدمات الصحية والدوائية والمالية والإنشائية والذي بموجبه تم إعداد خطة العام الجاري.



وقال إن المسح أظهر انتهاء العمر الافتراضي للتجهيزات الطبية في المستشفيات ما يشكل خطورة على الوضع الصحي وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .. حاثا الجميع على استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الخدمات الصحية بحيث يلمسها المواطن خلال فترة وجيزة.



وأوضح وزير الصحة أن خطة الوزارة شاملة لكافة قطاعاتها وتهدف إلى توحيد الجهود وإيجاد نظام معلوماتي سيسهم في تحسين الخدمات الصحية وجودتها .



وتطرق إلى ما تعرضت له المستشفيات والمراكز الصحية من تدمير .. مؤكداً ضرورة إعادة ترميم وتأهيل المستشفيات والتوسع في الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وخدمات الطوارئ التوليدية .



ولفت الدكتور المتوكل إلى أن انتشار الأوبئة في البلاد يحتاج إلى تكامل جهود الجميع لمواجهتها خاصة مع ظهور موجة جديد للكوليرا .



وثمن دور المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومساندتها لجهود الوزارة وخصوصاً منظمة الصحة العالمية التي واكبت احتياجات القطاع الصحي وأسهمت في توفير الحوافز للكادر وكذا البدء في توفير الأجهزة والمستلزمات.. داعياً إلى تقديم مزيد من الدعم لإنقاذ الوضع الصحي في اليمن خاصة مع استمرار العدوان والحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية .



سبأ