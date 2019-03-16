ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 11:11:08ص
استهداف العدو ومرتزقته بقصف مدفعي و صاروخي وعشرات القتلى والجرحى في صفوفهم
قصفت القوتين المدفعية و الصاروخية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته ،وتم استهداف مواقعهم بعمليات هجومية وعدد من الكمائن ما أسفرعن سقوط عشرات القتلى و الجرحى في صفوفهم و تدمير آلياتهم خلال ال24 ساعة الماضية .
موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا
أكدت روسيا الجمعة أنها بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.
أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر
هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.
آخر الأخبار:
واشنطن تأمل بمواصلة المحادثات النووية مع بيونغ يانغ
رابطة علماء اليمن تدين الجريمة الوحشية بحق المسلمين في نيوزلندا
نشطاء ينتزعون قرارا من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة تحدي 5 شرق بيت لحم
اعتقال 75 محتجا وإصابة 11 شرطيا في الجزائر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
واشنطن تأمل بمواصلة المحادثات النووية مع بيونغ يانغ
[16/مارس/2019]

واشنطن-سبأ:


أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أملها باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية بعد ورود تقارير أن بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات.


وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريحات صحفية في واشنطن الجمعة "نأمل في أن نكون قادرين على الاستمرار في عقد هذه المحادثات".


وكانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلت عن مساعدة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي قولها إن بلادها ترفض الإذعان "للمطالب الأمريكية بأي طريقة" بعد قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي انتهت بدون اتفاق في فبراير.


وجاء تقرير "تاس" وسط قلق بشأن موقع كوري شمالي لإطلاق الصواريخ التي تحمل أقمارا اصطناعية حيث تم رصد أنشطة لإعادة بنائه في الأسابيع الأخيرة، ما أثار قلقا دوليا بشأن احتمال أن تكون بيونغ يونغ تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى.


وكان ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة هانوي أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد مواصلة تجميد الاختبارات الصاروخية والنووية.


وقالت تشوي في تصريحات أمام صحافيين ودبلوماسيين أجانب في بيونغ يانغ أن كيم سيدلي قريبا بتصريح رسمي لتوضيح الخطوات التي ستتخذها بلاده في هذا الصدد.


وأكد بومبيو "في هانوي وفي مناسبات مختلفة تحدث كيم مباشرة إلى الرئيس والتزم أنه لن يستأنف التجارب النووية أو الصاروخية".


وأضاف "لدينا أمل كبير في أنه سيفي بالتزامه".


ويتوقع أن تنسف أي عملية إطلاق صواريخ المحادثات بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بعدما بدت المفاوضات على حافة الانهيار عندما انتهت القمة الثانية بين ترامب وكيم بدون اتفاق قبل أسبوعين.


وحمّلت تشوي -- التي كانت حاضرة خلال محادثات فيتنام -- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الابيض جون بولتون مسؤولية فشل المفاوضات معتبرة أنهما "أشاعا مناخا من العداء والتحدي" ما "يعرقل (..) الجهود البناءة" لكيم وترامب.


وأضافت أن ذلك أدى إلى "انتهاء القمة بدون نتيجة تذكر".


وتشكل هذه التصريحات تغيرا في لهجة كوريا الشمالية بعدما عبر الطرفان عن نيتهما مواصلة المباحثات بعد القمة.



سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
نشطاء ينتزعون قرارا من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة تحدي 5 شرق بيت لحم
اعتقال 75 محتجا وإصابة 11 شرطيا في الجزائر
ترامب يوقع أول فيتو في ولايته لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك
سفاح نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل
موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا
مادورو يكلّف عسكريين مراقبة البنية التحتية في فنزويلا
غضب في أنحاء العالم بعد الهجوم على المسجدين في نيوزيلند
إنطلاق مركبة الفضاء الروسية (سويوز إم إس 12) وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء
ردود فعل مستنكره للهجوم الارهابي على مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا
طيران الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع لحركة (حماس) في قطاع غزة
العدوان السعودي على اليمن
­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by