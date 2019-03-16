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رابطة علماء اليمن تدين الجريمة الوحشية بحق المسلمين في نيوزلندا
[16/مارس/2019] صنعاء - سبأ:


أدانت رابطة علماء اليمن الجريمة الوحشية بحق المصلين في مسجدين للمسلمين في نيوزلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.


وأكدت رابطة علماء اليمن في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رفضها لكل أشكال الإرهاب ،مبينة أن الإجرام والتوحش لا دين له ولا يعبر إلا عن أصحابه ومن يتستر عليهم أو يشحنهم بالأفكار المتطرفة ضد الآخر سواء كان مسلماً أو غير مسلم.


وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تعبر عن مدى الوحشية التي حملها المجرمون وتعبر في الوقت ذاته عن مدى الكراهية التي يحملها اليمين المتطرف ضد المسلمين في الدول الغربية.


واستهجنت الرابطة ازدواجية  المعايير وتناقض المواقف من الإرهاب والإجرام بحق الإنسانية سواء ضد المسلمين في نيوزلندا أو في اليمن أو في غزة التي قصفتها طائرات الإرهاب الصهيوني بالأمس بمائة غارة واليمن يقصف على مدى أربع سنوات بالطائرات الأمريكية السعودية.


وحملت رابطة علماء اليمن في بيانها الحكومة النيوزلندية وغيرها من الدول مسؤولية حماية  المسلمين واحترام حقوقهم ومواجهة المتطرفين والحد من الكراهية ضد الإسلام والمسلمين.


كما حملت النظام السعودي والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني والفلسطيني .



سبأ
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