اعتقال 75 محتجا وإصابة 11 شرطيا في الجزائر

الجزائر-سبأ:

[16/مارس/2019]

أعلنت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجا اعتقلوا وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة في احتجاجات العاصمة يوم أمس الجمعة.

وبحسب "رويترز"، شارك الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر يوم الجمعة في أكبر الاحتجاجات منذ بدايتها الشهر الماضي.

وشارك الآلاف من الجزائريين في احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة بعهد جديد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الذي أصيب بجلطة دماغية في عام 2013، أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل 2019.

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