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  عربي ودولي
ترامب يوقع أول فيتو في ولايته لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك
[16/مارس/2019] واشنطن-سبأ:

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الى الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكونغرس،ورصد أموال عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.


وقال ترامب في المكتب البيضوي "الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء الى الفيتو".


وهي المرة الاولى يلجأ ترامب الى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.


وأضاف في إشارة الى الهجرة غير الشرعية "الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح ولكن تلك هي حقيقة الأمر".


ووجه الكونغرس الخميس صفعة الى ترامب عبر تبنيه قرارا ضد حالة الطوارىء التي أعلنها لتمويل الجدار الحدودي، وذلك بدعم 12 جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي.



سبأ
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