موسكو: سنرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا

[16/مارس/2019]

موسكو-سبأ:

أكدت روسيا الجمعة أنها بلا شك سترد على العقوبات الجديدة المعادية التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على خلفية أزمة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية ، في بيان بخصوص العقوبات الجديدة المفروضة من قبل واشنطن وأوتاوا: "أما بالنسبة لردنا العملي، فسيأتي بالتأكيد".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وكندا اللتين تفرضان عقوبات جديدة على الشركات والمواطنين الروس، تواصلان المسار نحو التدمير الكامل للعلاقات مع روسيا".

وأعرب بيان الخارجية الروسية "عن أسفها، لمواصلة الولايات المتحدة وكندا، السير في اتجاه كارثي نحو التدمير الكامل للعلاقات الثنائية مع روسيا، التي وجدت نفسها في وضع سيء للغاية نتيجة رهاب روسيا الكثيف الذي اجتاح واشنطن وأوتاوا".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا ترى شيئا جديدا أو غير متوقع في فرض واشنطن وأوتاوا عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قائلة إنه "لا جديد في دفعة العقوبات التي صدرت مؤخرا بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. لا يوجد شيء جديد أو غير متوقع حول هذا الموضوع. في السنوات الأخيرة ، قامت واشنطن وأوتاوا، باستخدام ذرائع واهية، باتخاذ تدابير وقيود ضد المواطنين والشركات الروسية. والهدف هو الضغط على بلدنا".

وكانت الولايات المتحدة، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكندا، قد فرضت عقوبات جديدة الجمعة على مسؤولين وكيانات روسية رداً على ما وصفته بـ"استمرار حملتها في أوكرانيا"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

سبأ