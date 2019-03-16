استهداف العدو ومرتزقته بقصف مدفعي و صاروخي وعشرات القتلى والجرحى في صفوفهم

[16/مارس/2019]

محافظات - سبأ:

قصفت القوتين المدفعية و الصاروخية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته ،وتم استهداف مواقعهم بعمليات هجومية وعدد من الكمائن ما أسفرعن سقوط عشرات القتلى و الجرحى في صفوفهم و تدمير آلياتهم خلال ال24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع ورشاحة بقطاع نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم قنص جنديين سعوديين في الصوح و الفريضة وقنص خمسة مرتزقة قبالة السديس .

ووفي نجران كذلك قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الحماد ، وتم استهداف تجمعات وخيام الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلفموقع المنارة بعدد من القذائف ، كما تم استهداف تجمعات آخرى لجنود العدو والمرتزقة في الصوح بقصف مدفعي .

وأشار المصدر الى مصرع مجموعة استطلاع المرتزقة بتفجير في مجازة بعسير ، ومصرع وجرح عدد من المرتزقة بتفجير بالمنطقة نفسها ،فيما تم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في الربوعة بقذائف المدفعية .

وفي الربوعة أيضاً أفشل الجيش و اللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع الجيش السعودي في مشعل بجيزان وسقوط قتلى و جرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في المصلوب بمحافظة الجوف و مصرع وجرح عدد منهم ،وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في مجمع الحزم بصلية من صواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة .

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة قانية خلفت خسائر في صفوفهم ،في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات لهم في أطراف مديرية دمت بمحافظة الضالع محققاً إصابات مباشرة.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى و الجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب مثلث عاهم وفي جبل النار بحرض في محافظة حجة ،فيما تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ