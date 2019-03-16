مادورو يكلّف عسكريين مراقبة البنية التحتية في فنزويلا

[16/مارس/2019]

كراكاس-سبأ:

كلف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لواء عسكري لمراقبة البنية التحتيّة العامّة للمياه والكهرباء، بعد انقطاع التيّار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أيّاماً عدّة.

وقال مادورو في بيان الجمعة إنّ الفريق المكلّف "الدّفاع عن الخدمات الأساسيّة الاستراتيجيّة للدولة" ستكون مهمّته ضمان أمن البنية التحتيّة ومراقبة صيانة المعدّات.. متهما الولايات المتّحدة مجدّداً بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء.

وأضاف مادورو قائلا "إنّ الولايات المتحدة هي مصدر "الهجمات المتتالية" ضدّ أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في البلاد، وإنّ ذلك تمّ "بقيادة" جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأثّر انقطاع التيّار الكهربائي الذي بدأ في 7 مارس على البلاد بأكملها لمدّة ستّة أيام تقريبًا. وأكّدت الحكومة الثلاثاء أنّ التيّار تمّت استعادته في كلّ أنحاء البلاد، لكنّ غرب فنزويلا كان لا يزال يشهد الجمعة انقطاعاً في الكهرباء.

سبأ