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آخر تحديث: السبت، 16 - مارس - 2019 الساعة 11:00:50ص
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­­ثلاث شهيدات وجريحات بنيران المرتزقة في الحديدة، وغارات لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2019]
محافظات - سبأ:

استمرت قوى العدوان الأمريكي السعودي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة امرأتين، فيما تعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي وشن الطيران غارات على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفلة وإصابة امرأتين من النازحين في إحدى المزارع بمديرية المراوعة جراء استهداف قوى العدوان لهن بالمدفعية.


وأفاد المصدر أن قصفاً مكثفاً بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة استهدف مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وما جاورها وباتجاه مطار الحديدة.


وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا قرية الزعفران في كيلو 16 بمديرية الدريهمي بأكثر من 40 قذيفة مدفعية و10 صواريخ كاتيوشا وبالعيارات الرشاشة، واستهدف قصف مكثف بالرشاشات المتوسطة قريتي الكوعي والشجن في المديرية.


كما استهدف قصف متواصل بالمدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه قرية محل الشيخ في كيلو 16، وقصف المرتزقة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وجنوب المدينة بمديرية التحيتا.


وذكر المصدر أن طائرات العدوان الحربية حلقت بكثافة في أجواء المديريات الجنوبية التابعة لمحافظة الحديدة.


وقال المصدر إن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منازل وممتلكات المواطنين في مديرية باقم وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارة على منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة.


وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على الطريق المؤدي إلى منطقة الكدحة بمديرية الوازعية في محافظة تعز، وغارتين على منطقة المدفون بمديرية نهم محافظة صنعاء، كما شن غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة.


 


 



سبأ
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