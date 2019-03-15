اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر



هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.



وسيسلط صناع السياسات، خلال الاجتماع، المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.



ومقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن.



وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأميركية للتراجع 0.7 بالمئة في أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر.



وظل الين الياباني مستقرا عند مستوى قوي بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير.







سبـأ [15/مارس/2019] متابعات - سبأ:سبـأ