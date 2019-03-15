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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 11:47:02م
مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا
أدان مجلس النواب بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين اليوم في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
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أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر
هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.
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  اقتصاد
أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر
[15/مارس/2019] متابعات - سبأ:

هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.

وسيسلط صناع السياسات، خلال الاجتماع، المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.

ومقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأميركية للتراجع 0.7 بالمئة في أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر.

وظل الين الياباني مستقرا عند مستوى قوي بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير.



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