رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021



قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.



وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في ميامي إن الفيفا قرر في اجتماع مجلسه يوم الجمعة المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة.



وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة انها لن تشارك في البطولة.



وقال إنفانتينو إنه يعتقد أن اقامة كأس عالم من 48 فريقا في قطر في 2022 أمر قابل ”للتطبيق“ مضيفا أن الفيفا سيواصل دراسة خياراته.



وقال ”لو حدث ذلك فسيكون أمرا رائعا. وإذا لم يتحقق فسيكون أمرا رائعا أيضا“.



وقال إنفانتينو إن الفيفا لن يتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو حزيران المقبل.



وقرر مجلس الفيفا كذلك الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات في فرنسا في يونيو من العام الجاري.







سبـأ [15/مارس/2019] ميامي - سبأ:سبـأ