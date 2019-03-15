ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 11:47:02م
مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا
أدان مجلس النواب بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين اليوم في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
غضب في أنحاء العالم بعد الهجوم على المسجدين في نيوزيلند
تتوالى ردود الفعل والاستياء من زعماء العالم بعد الهجوم الذي تعرضا له مسجدين في نيوزلندا.. وعبر كثير منهم عن شعورهم بالغضب والحزن على مقتل 49 شخصا عل الأقل يوم الجمعة .
أكبر انخفاض يشهده الدولار في 3 أشهر
هبط الدولار مقابل عملات منافسة، الجمعة، واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.
آخر الأخبار:
مصدر بوزارة الخارجية يستنكر التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي
مصدر حكومي يدين الهجوم الإرهابي على المصلين في نيوزلندا
مكتب الصحة بريمة يطلق نداء استغاثة لسرعة التدخل لمواجهة تفشي الكوليرا
ناطق الحكومة يدين الهجوم الإجرامي على المصلين بنيوزلندا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
إنفانتينو: إقامة بطولة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021
[15/مارس/2019] ميامي - سبأ:

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في ميامي إن الفيفا قرر في اجتماع مجلسه يوم الجمعة المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة.

وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة انها لن تشارك في البطولة.

وقال إنفانتينو إنه يعتقد أن اقامة كأس عالم من 48 فريقا في قطر في 2022 أمر قابل ”للتطبيق“ مضيفا أن الفيفا سيواصل دراسة خياراته.

وقال ”لو حدث ذلك فسيكون أمرا رائعا. وإذا لم يتحقق فسيكون أمرا رائعا أيضا“.

وقال إنفانتينو إن الفيفا لن يتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو حزيران المقبل.

وقرر مجلس الفيفا كذلك الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات في فرنسا في يونيو من العام الجاري.



سبـأ
  المزيد من (رياضة)
اختتام بطولة المدارس السابعة للكونغ فو بصنعاء
أندية أوروبية كبرى تهدد بمقاطعة نسخة جديدة مقترحة من كأس العالم للأندية
قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن اقوى مواجهتين
السبت .. بدء دورة حكام كرة القدم المستجدين بذمار
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
الجربي يحقق المركز الأول في سباق اختراق الضاحية بدورة الألعاب بذمار
فريقا مانشستر لن يخوضا مباراتيهما بدوري الابطال على ملعبيهما في اسبوع واحد
جامعة العلوم تتوج ببطولة الفتيات لكرة السلة إثر فوزها على نادي بلقيس
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
انطلاق الدورة الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد الصماد بذمار (مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by