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مصدر بوزارة الخارجية يستنكر التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي
[15/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

استنكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي أكد فيها استمرار تقديم الدعم لتحالف العدوان ورفض واشنطن تقييد المساعدات التي تقدمها واشنطن للعدوان السعودي على اليمن.

كما استنكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اتهام وزير الخارجية الأمريكي للقوى الوطنية بالمماطلة في تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

وأشار المصدر إلى أن هذه التصريحات ليست بغريبة على الإدارة الأمريكية بوصفها القائد الفعلي لتحالف العدوان، ومتورطة في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة بحق الشعب اليمني وكانت ولا تزال المسؤول الأول عن ما يجري في اليمن.

ولفت المصدر إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق التغطية على تراجع الطرف الآخر وعرقلته لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم سواء فيما يخص اتفاق الحديدة أو اتفاق تبادل الأسرى أو تفاهمات تعز .

واكد المصدر أن تلك التصريحات لا تخدم جهود السلام التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وتعكس الإصرار الأمريكي على إطالة أمد الحرب ومضاعفة المعاناة الإنسانية الشعب اليمني التي لم يسبق لها مثيل.

ودعا المصدر الإدارة الأمريكية إلى الإصغاء لموقف الكونجرس الأمريكي الذي صوت بالأغلبية لصالح وقف الدعم الأمريكي للعدوان على اليمن .. مشيداً بموقف مجلسي الشيوخ والنواب من العدوان على اليمن والتي تعبر عن إرادة الشعب الأمريكي.

كما دعا المصدر الإدارة الأمريكية إلى مراجعة سياساتها في اليمن التي لن تفضي إلا إلى مزيد من السخط في أوساط الشعب اليمني، وتضر بمصالح الشعب الأمريكي في اليمن والمنطقة.

سبـأ
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