[15/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :
أدان مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين اليوم في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
واعتبر المصدر هذا الفعل الإجرامي، نتاج للنهج التعبوي الموجه ضد الإسلام والمسلمين من قبل بعض الحكومات والأحزاب اليمينية المتطرفة في الغرب.. لافتا إلى ما حملته هذه الجريمة من تأكيد على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وإنما مرتبط بثقافة الكراهية التي يغذيها الفكر المتطرف ضد الآخر لغايات سياسية في الأغلب.
وأعرب المصدر عن التعازي لأسر الشهداء وتمنياته لجميع المصابين والجرحى الشفاء العاجل.
وطالب المصدر الحكومة النيوزلندية بسرعة التحقيق مع الجناة وكشف الدوافع الحقيقة لهذا العمل الإرهابي ومحاكمتهم وانزال اقصى العقوبة بحق المنفذين والمتورطين معهم.
سبـأ