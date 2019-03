Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Saudi aggression fighter jets attack Sanaa [15/مارس/2019] SANAA, March. 15 (Saba) – The Saudi-led aggression warplanes waged two strikes on Sanaa province, a security official told Saba on Friday.

The strikes hit al-Madfon area of Nehm district, the official added.





saba saba