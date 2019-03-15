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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 10:09:01م
مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في نيوزيلندا
أدان مجلس النواب بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين اليوم في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1301 دولار للاوقية
إرتفع سعر الذهب اليوم الجمعة الى اكثر من 1301 دولار للاوقية .. متعافياً من هبوطه الحاد في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.
قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن اقوى مواجهتين
أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهتين بارزتين هما برشلونة -مانشستر يونايتد وأجاكس- يوفنتوس. ويواجه ليفربول وصيف البطل في 2018م نادي بورتو، فيما يلعب مانسشتر سيتي أمام مواطنه ت
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  Saudi Aggression War against Yemen
Saudi aggression fighter jets attack Sanaa
[15/مارس/2019]

SANAA, March. 15 (Saba) – The Saudi-led aggression warplanes waged two strikes on Sanaa province, a security official told Saba on Friday.


The strikes hit al-Madfon area of Nehm district, the official added.


 



saba
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