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مكتب الصحة بريمة يطلق نداء استغاثة لسرعة التدخل لمواجهة تفشي الكوليرا
[15/مارس/2019]
ريمة - سبأ :

أطلق مكتب الصحة بمحافظة ريمة نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المهتمة بالجانب الصحي إلى سرعة التدخل لمعالجة الحالات المصابة بالكوليرا ورفع مستوى الاستجابة لوقف تفشي الوباء بالمحافظة.

ودعا مكتب الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المنظمات العاملة باليمن إلى سرعة التدخل لاحتواء ومواجهة الإسهالات المائية الحادة خاصة الكوليرا..لافتا إلى أن عدد الحالات المصابة زاد في اليومين الماضيين وتوسعت مساحة الانتشار إلى مناطق جديدة بمديريات كسمة ومزهر والسلفية.

وأشار البيان أن القطاع الصحي بمحافظة ريمة يعاني من نقص كبير في الخدمات والإمكانات العلاجية والمحاليل الطبية جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد أن إجمالي حالات الاشتباه بوباء الكوليرا بمختلف مديريات المحافظة منذ شهر يناير الماضي وحتى 14 مارس الجاري بلغ الف و589حالة منها 26حالة وفاة بالإضافة إلى تزايد حالات الإسعاف للمراكز الخاصة بالإسهالات المائية الحادة.

ولفت البيان إلى أن مكتب الصحة يسعي لفتح مركزين إلي جانب تشغيل خمسة مراكز معالجة في المديريات و25 زاوية إرواء، وإمدادها بالمحاليل الوريدية والأدوية والمستلزمات الخاصة بمعالجة الكوليرا والاسهالات بحسب المتاح.

كما دعا مكتب الصحة المواطنين إلى أهمية الابلاغ الفوري عن أي تفشي جديد للوباء واتخاذ التدابير الوقائية من وباء الكوليرا.

سبـأ
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