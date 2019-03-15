[15/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :
أدان ناطق حكومة الإنقاذ وزير الإعلام ضيف الله الشامي الهجوم الإجرامي الذي استهدف المصلين في مسجدين بمنطقة كرايست شيريش في نيوزلندا أثناء صلاة الجمعة والذي أودى بحياة العشرات من الشهداء والجرحى.
وأوضح ناطق حكومة الإنقاذ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تتنافى مع كل الشرائع السماوية والأعراف والقيم الإنسانية وتعكس إجرام مرتكبيها ومموليهم وداعميهم.
وأعرب عن تعازي حكومة الإنقاذ الوطني لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.. داعيا في الوقت نفسه إلى ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة لينالوا جزائهم الرادع.
وجدد التأكيد على رفض اليمن قيادة وحكومة وشعبا لكل أشكال الإجرام والذي يمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين وعلى شعوب العالم.
وفيما نوه ناطق الحكومة بالإدانات الدولية لهذه الجريمة المروعة، عبر عن أمله في أن يكون هناك موقف دولي واضح إزاء إجرام تحالف العدوان بحق الشعب اليمني بأكمله وكذا ما يفرضه من حصائر يعد وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية.
سبـأ