[15/مارس/2019]
المحويت - سبأ :
نظمت قبائل عزلة الدواعر بمدينة المحويت اليوم وقفة للتنديد بجراٸم العدوان ضمن مرور أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.
وفي الوقفة التي شارك فيها مشائخ وعقال العزلة والشخصيات الاجتماعية ..ألقيت كلمات حثت علی تعزيز الاصطفاف والصمود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ودعا مدير مدينة المحويت إبراهيم عبدالحميد وبندر السقاف إلی توحيد الصف في مواجهة العدوان ودعم الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن السيادة الوطنية وكرامة وعزة اليمنيين.
وجددت قبائل الدواعر إستمرار الصمود في وجه العدوان حتى تحقيق النصر .. لافتين إلی أن جرائم وخروقات العدوان لن تثنيهم عن دعم المرابطين.
وطالبوا الأمم المتحدة بتحمل المسئولية بالضغط لوقف العدوان ورفع الحصار علی الشعب اليمني منذ أربعة أعوام.
وأشاد مشائخ العزلة بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة دفاعا عن حياض الوطن .. مشددين على أهمية التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات.
سبـأ