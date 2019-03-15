[15/مارس/2019]
حجة - سبأ :
نظم أبناء ومشائخ مدينة حجة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة العدوان بمنطقة طلان بكشر بحجة والتي راح ضحيتها عشرات الشهدء والجرحی كلًهم نساء وأطفال.
واستنکر بيان الوقفة التي أقيمت تحت شعار " العدوان ينتقم من حجور"، الجريمة المروعة التي ارتکبها طيران العدوان بمنطقة مغربة طلان بمديرية كشر، في إنتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأكد صمود وثبات أبناء حجة في وجه العدوان واستمرارهم في التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بقوافل المال والرجال والعتاد.
ودعا البيان أبناء مدينة حجة إلى تجهيز قافلة دعما لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة بما تتناسب مع تضحياتهم وانتصاراتهم الباسلة وتدشينا للعام الخامس من الصمود والثبات.
حضر الوقفة وكيل المحافظة محمد القاضي وعضو جمعية علماء اليمن القاضي عبدالمجيد شرف الدين وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية بالمحافظة.
سبـأ