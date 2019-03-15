[15/مارس/2019]
موسكو – سبأ :
إنطلقت مركبة الفضاء الروسية (سويوز إم إس 12) من قاعدة بايكونور الفضائية متجهة نحو محطة الفضاء الدولية وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء.
وذكرت موقع (روسيا اليوم) الاخباري اليوم الجمعة ان المركبة الفضائية حملها الصاروخ (سويوز إف غي) من قاعدة (بيكونور) في كازاخستان وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين علاوة على رائدي الفضاء الأمريكيين نايك هاج وكريستنا هاموك فى طريقهما للانضمام إلى طاقم المحطة الفضائية الدولية.
ومن المنتظر أن يشارك رائدا الفضاء الأمريكيان في عملية سير في الفضاء في التاسع والعشرين من شهر مايو القادم.
وتعتبر هذه ثاني رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية منذ إخفاق الرحلة السابقة في أكتوبر 2018م لأسباب فنية.
سبـأ