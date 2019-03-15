ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 07:54:37م
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1301 دولار للاوقية
إرتفع سعر الذهب اليوم الجمعة الى اكثر من 1301 دولار للاوقية .. متعافياً من هبوطه الحاد في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.
قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن اقوى مواجهتين
أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهتين بارزتين هما برشلونة -مانشستر يونايتد وأجاكس- يوفنتوس. ويواجه ليفربول وصيف البطل في 2018م نادي بورتو، فيما يلعب مانسشتر سيتي أمام مواطنه ت
آخر الأخبار:
اختتام بطولة المدارس السابعة للكونغ فو بصنعاء
ردود فعل مستنكره للهجوم الارهابي على مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا
تفقد مخيمات النازحين في مديريات عبس أسلم وميدي بحجة
مناقشة إستعدادات إحياء مناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
اختتام بطولة المدارس السابعة للكونغ فو بصنعاء
[15/مارس/2019]
صنعاء -سبأ:
اختتمت بمحافظة صنعاء اليوم بطولة المدارس السابعة للكونغ فو في أسلوب الساندا القتالية.

شارك في البطولة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام فرع اتحاد الكونغ فو بالمحافظة، 70 لاعبا يمثلون سبع مدارس في الأوزان ” 20، 22 ، 25، 28، 30، 32، 35، 40، 48 و45 کجم “ .

وأسفرت نتائج منافسات البطولة التي أشرف عليها أمين اتحاد الكونغ فو فرع بصنعاء أحمد محمد القوسي ومدير مدارس الرشد نوال الكميم عن فوز مصطفى الضباري من مدارس اعلام الوطن بالمرکز الأول في وزن 20 کجم وحل ثانيا محمد أيوب الحائر من مدارس الوطنية وثالثا أحمد رياض راجح من مدارس الأندلس.

وفي وزن 22 کجم حقق المرکز الأول محمد علي الزمر من مدارس الرشد (المركز) وثانيا محمد حاشد بجاش من مدارس الأندلس وثالثا أحمد ناصر العبيدي مدارس الرشد (الفرع).
وفي وزن 25 کجم أحرز نصر منصور من مدارس الرشد (الفرع) المرکز الأول وحل ثانيا أنس رشاد المليكي من مدارس الرشد (المركز) وثالثا محمد راجح من مدارس الأندلس.

وفي وزن 28 کجم حقق بكيل محمد الصماط من مدارس أجيال الفاروق المرکز الأول وحل ثانيا وضاح الضبيبي من مدارس اعلام الوطن وثالثا محمد الطرمومي من مدارس النزيلي (المركز).

وفاز فارس يوسف الراعي من مدارس الرشد (الفرع) بالمرکز الأول في وزن 30 کجم، وثانيا محمد عبد المجيد الصناعي من مدارس الأندلس وثالثا محمد اللهبي من مدارس النزيلي (المركز الرئيسي).

وفي وزن 32 کجم .. حصل أصيل محمد من مدارس الوطنية علی المرکز الأول وحل ثانيا شهاب حاشد بجاش من مدارس الأندلس وثالثا عمر علي عبدالقادر الكميم من مدارس اعلام الوطن.

وتمکن سيف العدل محمد سلام من مدارس الأندلس من الفوز بالمرکز الأول في وزن 35 کجم وحل ثانيا صالح العرامي من مدارس الرشد (المركز) وحبيب مهجف من مدارس الرشد(الفرع) بالمرکز الثالث.

وفي وزن 40 کجم .. أحرز ماهر منير البارع من مدارس أجيال الفاروق وحل ثانيا أحمد أمين من مدارس الرشد( المركز) في حين فاز أسامة الحياني من مدارس الرشد (الفرع) بالمرکز الثالث.

وحقق خطاب محمد الأسدي من مدارس الأندلس المرکز الأول في
وزن 45 کجم ومصطفى الوائلي من مدارس أجيال الفاروق بالمرکز الثاني وفهد الصارطي من مدارس الأندلس بالمرکز الثالث.

وفي وزن 48 کجم .. فاز إبراهيم المطري من مدارس الأندلس بالمرکز الأول وحل ثانيا محمد الأحمدي من مدارس النزيلي (المركز الرئيسي) وثالثا عمار الحطامي من مدارس أجيال الفاروق.

أدار البطولة کل من أمين حميد وعبدالرقب المسقري وعرفات اليحيري ويحيی القوسي وحسام العنسي وجلال القوسي وعبدالرحمن الجبي.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
أندية أوروبية كبرى تهدد بمقاطعة نسخة جديدة مقترحة من كأس العالم للأندية
قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن اقوى مواجهتين
السبت .. بدء دورة حكام كرة القدم المستجدين بذمار
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
الجربي يحقق المركز الأول في سباق اختراق الضاحية بدورة الألعاب بذمار
فريقا مانشستر لن يخوضا مباراتيهما بدوري الابطال على ملعبيهما في اسبوع واحد
جامعة العلوم تتوج ببطولة الفتيات لكرة السلة إثر فوزها على نادي بلقيس
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
انطلاق الدورة الرياضية الخامسة على كأس الرئيس الشهيد الصماد بذمار (مصحح)
اختتام بطولة كرة القدم بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by