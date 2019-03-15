رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام بطولة المدارس السابعة للكونغ فو بصنعاء صنعاء -سبأ:

اختتمت بمحافظة صنعاء اليوم بطولة المدارس السابعة للكونغ فو في أسلوب الساندا القتالية.



شارك في البطولة التي نظمها على مدى ثلاثة أيام فرع اتحاد الكونغ فو بالمحافظة، 70 لاعبا يمثلون سبع مدارس في الأوزان ” 20، 22 ، 25، 28، 30، 32، 35، 40، 48 و45 کجم “ .



وأسفرت نتائج منافسات البطولة التي أشرف عليها أمين اتحاد الكونغ فو فرع بصنعاء أحمد محمد القوسي ومدير مدارس الرشد نوال الكميم عن فوز مصطفى الضباري من مدارس اعلام الوطن بالمرکز الأول في وزن 20 کجم وحل ثانيا محمد أيوب الحائر من مدارس الوطنية وثالثا أحمد رياض راجح من مدارس الأندلس.



وفي وزن 22 کجم حقق المرکز الأول محمد علي الزمر من مدارس الرشد (المركز) وثانيا محمد حاشد بجاش من مدارس الأندلس وثالثا أحمد ناصر العبيدي مدارس الرشد (الفرع).

وفي وزن 25 کجم أحرز نصر منصور من مدارس الرشد (الفرع) المرکز الأول وحل ثانيا أنس رشاد المليكي من مدارس الرشد (المركز) وثالثا محمد راجح من مدارس الأندلس.



وفي وزن 28 کجم حقق بكيل محمد الصماط من مدارس أجيال الفاروق المرکز الأول وحل ثانيا وضاح الضبيبي من مدارس اعلام الوطن وثالثا محمد الطرمومي من مدارس النزيلي (المركز).



وفاز فارس يوسف الراعي من مدارس الرشد (الفرع) بالمرکز الأول في وزن 30 کجم، وثانيا محمد عبد المجيد الصناعي من مدارس الأندلس وثالثا محمد اللهبي من مدارس النزيلي (المركز الرئيسي).



وفي وزن 32 کجم .. حصل أصيل محمد من مدارس الوطنية علی المرکز الأول وحل ثانيا شهاب حاشد بجاش من مدارس الأندلس وثالثا عمر علي عبدالقادر الكميم من مدارس اعلام الوطن.



وتمکن سيف العدل محمد سلام من مدارس الأندلس من الفوز بالمرکز الأول في وزن 35 کجم وحل ثانيا صالح العرامي من مدارس الرشد (المركز) وحبيب مهجف من مدارس الرشد(الفرع) بالمرکز الثالث.



وفي وزن 40 کجم .. أحرز ماهر منير البارع من مدارس أجيال الفاروق وحل ثانيا أحمد أمين من مدارس الرشد( المركز) في حين فاز أسامة الحياني من مدارس الرشد (الفرع) بالمرکز الثالث.



وحقق خطاب محمد الأسدي من مدارس الأندلس المرکز الأول في

وزن 45 کجم ومصطفى الوائلي من مدارس أجيال الفاروق بالمرکز الثاني وفهد الصارطي من مدارس الأندلس بالمرکز الثالث.



وفي وزن 48 کجم .. فاز إبراهيم المطري من مدارس الأندلس بالمرکز الأول وحل ثانيا محمد الأحمدي من مدارس النزيلي (المركز الرئيسي) وثالثا عمار الحطامي من مدارس أجيال الفاروق.



أدار البطولة کل من أمين حميد وعبدالرقب المسقري وعرفات اليحيري ويحيی القوسي وحسام العنسي وجلال القوسي وعبدالرحمن الجبي.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ