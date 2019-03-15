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ردود فعل مستنكره للهجوم الارهابي على مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا
[15/مارس/2019]
عواصم – سبأ :
توالت ردود الفعل المستنكره للهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا واسفر عن مقتل 49 شخصاً واصابة اكثر من 40 جريح، في جريمة تعد الاسوء في تاريخ البلاد .

ووصف مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الهجوم على المسجدين بأنه عمل ارهابي”و”جريمة نكراء”.

وقال الشيخ حسين في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم “نترحم على شهداء تلك الجريمة النكراء جريمة الارهاب التي وقعت على وراح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات الجرحى”.

بدوره دان الازهر الشريف الهجوم .. واصفاً اياه بالإجرامي الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة، وقدم خالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا.

وقال الازهر في بيان له "يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة، وأن يتم بذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم.

كما دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الهجوم اللذي استهدف المسجدين .. مقدماً "التعازي إلى العالم الإسلامي وشعب نيوزيلندا، اللذين استهدفهما هذا العمل المؤسف".

وقال الرئيس التركي إن الهجومين "هما أحدث مثال على تصاعد العنصرية وكراهية الإسلام".

بدوره قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازي لرئيسة وزراء نيوزيلندا بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرتش .

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس بوتين بعث ببرقية تعزية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أعرب فيها عن حزنه العميق ومواساته لنيوزيلندا.

واكد أن "الهجوم على مواطنين مسالمين تجمعوا لأداء الصلاة، يظهر مدى وحشية المعتدين"... آملاً في إنزال أشد العقاب بمنفذي الجريمة.

من جهتها قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إن الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا لم يستهدف المسلمين فحسب، بل إنه أيضاً اعتداء على الديمقراطية في ذلك البلد المسالم والمنفتح.

كما أرسلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسالة تعزية إلى الشعب النيوزلندي، عبرت فيها عن حزنها الشديد، واعربت عن تقديرها لخدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يوفرون الدعم للجرحى، وفي هذا الوقت العصيب .

سبأ
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