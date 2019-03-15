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تفقد مخيمات النازحين في مديريات عبس أسلم وميدي بحجة
[15/مارس/2019] حجة -سبأ:
تفقد مدير عام فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة حجة علان فضائل، ومعه نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي علي رضا ، أمس الوضع الإنساني في عدد من مخيمات النازحين بمديريات عبس، وأسلم، وميدي.

حيث اطلع فضائل ورضا بمديرية عبس لهموم ومعاناة النازحين من مديرية حرض وصعده المقيمين في مخيمي مشطا والخديش والاوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها نتيجة نقص الخدمات وعدم قيام المنظمات العاملة بدورها الإنساني المطلوب للتخفيف من معاناتهم.

و استمعا إلى شرح من عدد من نازحي المخيم حول احتياجاتهم ومتطلباتهم الرئيسية .. معربين عن املهم ان يقوم البرنامج بإستهدافهم بدخلاته الانسانية.

كما اطلعا فضائل ورضا على الوضع الإنساني لتجمعات النازحين من مديرية ميدي المقيمين بمنطقتي السقف والشعلة بعبس ، وتفقدا مخازن الغذاء وكمية المواد الغذائية المتوفرة فيه.

واستمعا من مدير المديرية ومندوب الهيئة الوطنية لشرح عن الواقع الانساني الذي تعيشه عدد من الأسر التي لم يستهدفها برنامج الغذاء العالمي منذ نزوحها .

واطلع فضائل ورضا على الوضع الإنساني لنازحي مديرية كشر وأفلح اليمن المتواجدين في منطقتي الرقابة والشروم بمديرية اسلم وكذا الوضع المعيشية لعشرات الأسر التي تواجه ظروفا قاسية نتيجة عدم توفر أبسط مقومات العيش من غذاء ومخيمات تأويهم ومياه شرب نظيفة .

وكان مدير عام فرع الهيئة الوطنية علان فضائل قدم قدم شرحاً مفصلاً للفريق الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي عن الوضع الإنساني الذي تعيشه مئات الأسر في المخيمات التي تمت زيارتها .. مشيرا إلى أن المخيمات التي تم زيارتها وايضا مخيمات أخرى في أشد الحاجة للمساعدات الغذائية والايوائية العاجلة و مد يد العون لهم للتخفيف من معاناتهم .

واوضح فضائل ان هناك إشكالية هامة ينبغي الوقوف عليها ومعالجتها وتتمثل في في نزوح عدد من الأسر لمناطق أخرى الامر الذي يتسبب في سقوط اسمائها من قوائم الاستهداف.

وحث فضائل نائب المدير الإقليمي للبرنامج العمل على زيادة الكميات المعتمدة من الغذاء لبعض المديريات بما يتوائم وحجم النزوح المتزايد إليها، إضافة لسرعة التحرك الجاد لإدراج نازحي مديريتي كشر وأفلح اليمن بجميع المديريات ضمن قوائم المستفيدين ..منوها ان الهيئة حريصة على تسهيل عمل البرنامج وتذليل أي مشاكل او صعوبات تعترض سير عملة .
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